DAX24.283 -0,2%Est505.894 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +0,4%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.948 -1,2%Euro1,1782 +0,1%Öl103,2 +2,9%Gold4.733 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter -- Wall Street schwächer erwartet -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Öl: Das könnte für Entspannung sorgen Öl: Das könnte für Entspannung sorgen
Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX mit moderatem Abwärtsdruck Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX mit moderatem Abwärtsdruck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. Mai (vorläufige Fassung)

11.05.26 15:10 Uhr

===

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q

(08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 PK;11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Earnings-Call)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q

(10:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

*** 10:00 DE/Fraport AG, HV

*** 10:00 DE/K+S AG, HV

*** 10:00 DE/Scout24 SE, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Zalando SE, HV

10:00 DE/Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

*** 11:00 DE/Douglas AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai

PROGNOSE: -20,5 Punkte

zuvor: -17,2 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -78,0 Punkte

zuvor: -73,7 Punkte

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:40 BE/EZB-Direktor Elderson, Rede zum Abschluss der 26. Konferenz

"Financing Europe"

*** 14:30 DE/SAP SE, CEO Klein, Keynote bei Hausmesse Sapphire (16:30 Q&A)

*** 14:30 US/Realeinkommen April

*** 14:30 US/Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Greater Rockford

Chamber of Commerce Luncheon

- DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 1Q

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)