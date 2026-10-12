TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Oktober (vorläufige Fassung)

12.10.26 13:36 Uhr

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*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,

Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks

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(05:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

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vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu

"The Clean Industrial Deal and a European growth strategy"

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

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*** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: -2,0% gg Vm

*** 20:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Dinner Speech im Vorfeld

des International AI Summit

*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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October 12, 2026 07:36 ET (11:36 GMT)