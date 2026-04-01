TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. April (vorläufige Fassung)
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*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Fortsetzung des Streiks der Piloten
bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H
08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis
und Geschäftsbericht (15:00 Telefonkonferenz)
*** 08:00 DE/Großhandelspreise März
08:00 DE/Insolvenzen Januar
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz
10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen und
ökonomischen Themen
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt April
*** 11:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 1Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von
5 Mrd EUR
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q
*** 13:30 NL/Airbus SE, HV
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Erzeugerpreise März
PROGNOSE: +1,1% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,4%
zuvor: +0,5% gg Vm
*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick
*** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in University of Virginia
(17:30 Teilnahme an Roundtable)
16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht
17:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Wiedergabe aufgezeichneter Konversation bei
Forum Confcommercio
*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q
18:00 US/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an Diskussionsforum
der Columbia University
*** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat beim Frühjahrsgipfel des
Bretton Woods Committee
*** - CN/Handelsbilanz März
PROGNOSE: +113 Mrd USD
zuvor: k.A.
Exporte
PROGNOSE: +8,0% gg Vj
zuvor: k.A.
Importe
PROGNOSE: -7,0% gg Vj
zuvor: k.A.
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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April 13, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)