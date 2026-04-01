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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. April (vorläufige Fassung)

13.04.26 15:40 Uhr

===

*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Fortsetzung des Streiks der Piloten

bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H

08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht (15:00 Telefonkonferenz)

*** 08:00 DE/Großhandelspreise März

08:00 DE/Insolvenzen Januar

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz

10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen und

ökonomischen Themen

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt April

*** 11:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 1Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von

5 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

*** 13:30 NL/Airbus SE, HV

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erzeugerpreise März

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4%

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick

*** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in University of Virginia

(17:30 Teilnahme an Roundtable)

16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht

17:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Wiedergabe aufgezeichneter Konversation bei

Forum Confcommercio

*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q

18:00 US/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an Diskussionsforum

der Columbia University

*** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat beim Frühjahrsgipfel des

Bretton Woods Committee

*** - CN/Handelsbilanz März

PROGNOSE: +113 Mrd USD

zuvor: k.A.

Exporte

PROGNOSE: +8,0% gg Vj

zuvor: k.A.

Importe

PROGNOSE: -7,0% gg Vj

zuvor: k.A.

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)