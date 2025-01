TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Januar

===

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q

*** 08:35 HK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Zentralbankkonferenz

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2024 und 4Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion neuer 2,40%iger Bundesobligation mit Laufzeit April 2030 im

Volumen von 5 Mrd EUR

12:20 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement anlässlich seiner Teilnahme am

Baltic Sea Nato Allies Summit, Helsinki

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 16:00 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede bei Central Exchange

18:00 DE/Deutsche Bank AG, Hauptstadtempfang, Berlin

18:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis und Trading Statement 4Q

18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Townhall auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung,

Chemnitz

*** 21:05 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung zu

"An Economy That Works for All"

===

