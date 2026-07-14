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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Juli

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07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni

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*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 2Q

10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahrespressekonferenz

10:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

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*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

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zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen Juni

*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit US-Finanzminister Bessent

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an den

Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Business Lunch der

Kenosha Area Business Alliance

*** - CN/Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: +122,9 Mrd USD

zuvor: +105,4 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +18,0% gg Vj

zuvor: +19,4% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +24,5% gg Vj

zuvor: +27,4% gg Vj

*** GB/Schatzkanzlerin Reeves und BoE-Gouverneur Bailey,

Reden bei Mansion House Dinner

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 23:58 ET (03:58 GMT)

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