TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Juli (vorläufige Fassung)
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07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni
*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 2Q
10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahrespressekonferenz
10:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
*** 14:30 US/Realeinkommen Juni
*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit US-Finanzminister Bessent
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an den
Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q
19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Business Lunch der
Kenosha Area Business Alliance
*** - CN/Handelsbilanz Juni
PROGNOSE: +122,9 Mrd USD
zuvor: +105,4 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +18,0% gg Vj
zuvor: +19,4% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +24,5% gg Vj
zuvor: +27,4% gg Vj
*** Schatzkanzlerin Reeves und BoE-Gouverneur Bailey, Reden bei Mansion House Dinner
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)