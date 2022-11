TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. November (vorläufige Fassung)

===

00:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC),

Teilnahme an Economic Club of New York Anniversary Dinner

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober

*** 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q

(09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren;

11:00 Jahres-PK)

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

07:30 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q

PROGNOSE: 7,4%

2. Quartal: 7,4%

07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cherry AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosengeldbezieher

zuvor: +25.500 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,5%

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

*** 10:00 EU/Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA),

Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

PROGNOSE: -50,0 Punkte

zuvor: -59,2 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -66,0 Punkte

zuvor: -72,2 Punkte

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+2,1% gg Vj

1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+2,1% gg Vj

2. Quartal: +0,8% gg Vq/+4,3% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige

Bundesanleihe über 4 Mrd Euro

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: -5,0

zuvor: -9,1

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 US/Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), Anhörung vor

dem US-Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und

städtische Angelegenheiten

*** 18:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Euro Finance Week

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

*** - ID/G20, Gipfeltreffen der Staats- und

Regierungschefs (bis 16.11.), Bali

*** - US/Ex-Präsident Trump, Ankündigung einer "wichtigen Erklärung"

- EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich

- DE/Rheinmetall AG, Capital Markets Day (bis 16.11.)

- DE/1&1 Ionos SE (Sparte von United Internet),

Capital Markets Day

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2022 08:56 ET (13:56 GMT)