TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Juni (vorläufige Fassung)
===
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Mai
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Cash Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 4,35%
*** 10:00 DE/Traton SE, HV
10:00 DE/Befesa SA, HV
10:00 DE/PVA TePla AG, HV
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni
PROGNOSE: -8,0
zuvor: -10,2
Konjunkturlage
PROGNOSE: -77,5
zuvor: -77,8
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu
"Banking Union, between geopolitics and simplification"
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai
Importpreise
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: +1,9% gg Vm
*** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen
Baubeginne
PROGNOSE: -3,8% gg Vm
zuvor: -2,8% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSEN: -1,5% gg Vm
zuvor: +5,8% gg Vm
14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag
15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag
*** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe"
*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More-the
National Bank on the road"
- DE/Commerzbank, Ende der Annahmefrist für Unicredit-Angebot
- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (2. Call am 17.06.)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 15, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)