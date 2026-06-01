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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Juni (vorläufige Fassung)

15.06.26 15:02 Uhr

===

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Mai

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 4,35%

*** 10:00 DE/Traton SE, HV

10:00 DE/Befesa SA, HV

10:00 DE/PVA TePla AG, HV

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni

PROGNOSE: -8,0

zuvor: -10,2

Konjunkturlage

PROGNOSE: -77,5

zuvor: -77,8

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu

"Banking Union, between geopolitics and simplification"

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen

Baubeginne

PROGNOSE: -3,8% gg Vm

zuvor: -2,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSEN: -1,5% gg Vm

zuvor: +5,8% gg Vm

14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag

15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag

*** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe"

*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More-the

National Bank on the road"

- DE/Commerzbank, Ende der Annahmefrist für Unicredit-Angebot

- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (2. Call am 17.06.)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)