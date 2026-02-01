TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. Februar (vorläufige Fassung)
07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,1%
zuvor: 5,1%
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar
PROGNOSE: 65,0
zuvor: 59,6
Konjunkturlage
PROGNOSE: -65,0
zuvor: -72,7
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar
PROGNOSE: 10,0
zuvor: 7,7
17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis
*** 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Arbeitsmarkt und KI
*** 20:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H
- BE/Ecofin-Treffen
- Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur
