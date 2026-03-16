TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. März
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*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK)
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Mitteilung zum Kapitalmarkttag
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK)
*** 11:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei
Morgan Stanley European Financials Conference
11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),
Jahrespressekonferenz
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März
PROGNOSE: 38,5
zuvor: 58,3
Konjunkturlage
PROGNOSE: -64,5
zuvor: -65,9
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 13:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei
Morgan Stanley European Financials Conference
*** 14:00 US/Nvidia Corp, Entwicklerkonferenz mit Finanzanalysten
*** 16:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote zu "Lernen, Anwenden, Gestalten:
Die Verknüpfung von Theorie und Praxis als Erfolgsrezept in einer
sich wandelnden Arbeitswelt"
- AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des
geldpolitischen Rats
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)