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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. März

17.03.26 06:00 Uhr

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*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Mitteilung zum Kapitalmarkttag

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07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK)

*** 11:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei

Morgan Stanley European Financials Conference

11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),

Jahrespressekonferenz

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

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PROGNOSE: 38,5

zuvor: 58,3

Konjunkturlage

PROGNOSE: -64,5

zuvor: -65,9

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 13:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei

Morgan Stanley European Financials Conference

*** 14:00 US/Nvidia Corp, Entwicklerkonferenz mit Finanzanalysten

*** 16:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote zu "Lernen, Anwenden, Gestalten:

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis als Erfolgsrezept in einer

Wer­bung

sich wandelnden Arbeitswelt"

- AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)