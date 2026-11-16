TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. November (vorläufige Fassung)
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*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag
07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 4,7%
zuvor: 4,7%
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November
PROGNOSE: 28,1
zuvor: 28,1
Konjunkturlage
PROGNOSE: -33,0
zuvor: -35,9
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q
13:30 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober
Importpreise
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
*** 15:10 US/Fed-Gouverneut Waller, Rede zu Zahlungsverkehr
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,9%
zuvor: 76,9%
*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution
*** 17:30 US/Nike Inc, Kapitalmarkttag
*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach
*** 18:00 FR/Alstom SA, ausführliches Ergebnis 1H
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University
*** 20:25 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q
*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose
*** - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)
- FR/Generalstreik
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)