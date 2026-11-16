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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. November (vorläufige Fassung)

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*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag

07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate

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07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,7%

zuvor: 4,7%

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

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10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

PROGNOSE: 28,1

zuvor: 28,1

Konjunkturlage

PROGNOSE: -33,0

zuvor: -35,9

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

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*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

13:30 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

*** 15:10 US/Fed-Gouverneut Waller, Rede zu Zahlungsverkehr

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,9%

zuvor: 76,9%

*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution

*** 17:30 US/Nike Inc, Kapitalmarkttag

*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach

*** 18:00 FR/Alstom SA, ausführliches Ergebnis 1H

*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University

*** 20:25 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose

*** - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)

- FR/Generalstreik

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)

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