TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. August (vorläufige Fassung)

17.08.26 14:22 Uhr

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*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis

08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli

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Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,8%

zuvor: 4,9%

*** 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August

PROGNOSE: 30,0

zuvor: 26,3

Konjunkturlage

PROGNOSE: -69,6

zuvor: -77,6

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q

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11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in

a Geopolitically Fragmented World"

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

Baubeginne

PROGNOSE: -6,1% gg Vm

zuvor: +19,0% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -3,0% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli

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Importpreise

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,4%

zuvor: 76,1%

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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August 17, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)