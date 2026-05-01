TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. Mai (vorläufige Fassung)
===
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
(11:00 BI-PK)
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q
*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV
10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV
10:00 DE/PNE AG, HV
*** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV
*** 11:00 DE/Puma SE, HV
*** 11:00 EU/Handelsbilanz März
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von
5 Mrd EUR
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
"International Research Forum on Monetary Policy 2026"
*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European
Financial Integration Conference 2026
- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure
(seit 18.05.) endet
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 18, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)