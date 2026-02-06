TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 CH/Handelsbilanz April
*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV
10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV
10:00 DE/Hellofresh SE, HV
10:00 DE/Hypoport SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro
*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im
Volumen von 5 Mrd EUR
14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of
Cleveland
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee
16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April
*** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von
Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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June 01, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)