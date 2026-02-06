DAX24.962 -0,6%Est506.011 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -0,2%Nas26.994 +0,1%Bitcoin61.469 -2,7%Euro1,1617 -0,4%Öl97,32 +5,8%Gold4.459 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street uneins -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie dennoch tiefer: Positiver Analystenkommentar reicht Anlegern nicht AstraZeneca-Aktie dennoch tiefer: Positiver Analystenkommentar reicht Anlegern nicht
Um 18 Uhr live: 0-DTE-Optionen - Was steckt hinter dem größten Trend am US-Markt? Um 18 Uhr live: 0-DTE-Optionen - Was steckt hinter dem größten Trend am US-Markt?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Juni (vorläufige Fassung)

01.06.26 16:30 Uhr

===

*** 08:00 CH/Handelsbilanz April

*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H

*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Hypoport SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro

*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of

Cleveland

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April

*** 16:35 EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Stellungnahme zu einem Bericht von

Catherine Mann zu den Währungsoptionen Islands

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)