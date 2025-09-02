TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. September (vorläufige Fassung)

===

10:00 DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

11:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschätze mit Laufzeit September 2027

im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 16:00 US/Bauausgaben Juli

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 48,5 Punkte

zuvor: 48,0 Punkte

18:00 DE/Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hält Eröffnungsrede

zu Kunstausstellung in der Niederlassung Chemnitz

===

