TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. September (vorläufige Fassung)
===
10:00 DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
11:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschätze mit Laufzeit September 2027
im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: -0,4% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 48,5 Punkte
zuvor: 48,0 Punkte
18:00 DE/Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hält Eröffnungsrede
zu Kunstausstellung in der Niederlassung Chemnitz
===
