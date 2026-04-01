TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. April (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H
*** 08:00 CH/Handelsbilanz März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +4,445 Mrd CHF
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,2%
zuvor: 5,2%
09:00 EU/EZB Vizepräsident, de Guindos, Rede bei La Razón Event
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April
PROGNOSE: -5,0
zuvor: -0,5
Konjunkturlage
PROGNOSE: -70,9
zuvor: -62,9
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März
Einzelhandelsumsatz
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +1,4% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
*** 16:00 US/Lagerbestände Februar
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
16:00 US/Anhörung des designierten Fed-Chairman Warsh im Bankenausschuss
des Senats
17:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Brookings Institution
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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April 20, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)