TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. April (vorläufige Fassung)

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*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q

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08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H

*** 08:00 CH/Handelsbilanz März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +4,445 Mrd CHF

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,2%

zuvor: 5,2%

09:00 EU/EZB Vizepräsident, de Guindos, Rede bei La Razón Event

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April

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PROGNOSE: -5,0

zuvor: -0,5

Konjunkturlage

PROGNOSE: -70,9

zuvor: -62,9

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q

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*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März

Einzelhandelsumsatz

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +1,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 16:00 US/Lagerbestände Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

16:00 US/Anhörung des designierten Fed-Chairman Warsh im Bankenausschuss

des Senats

17:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Brookings Institution

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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April 20, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)