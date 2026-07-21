TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Juli

21.07.26 05:59 Uhr

===

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H

Werbung

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 4,9%

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Mai

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q

Werbung

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli

PROGNOSE: 18,0 Punkte

zuvor: 10,5 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -78,0 Punkte

zuvor: -81,0 Punkte

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

Werbung

13:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Treffen mit europäischer

Botschafter-Delegation anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Irlands

*** 18:30 NL/Airbus SE, Business Update 2026

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)