TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. Juni (vorläufige Fassung)

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit

Entwicklung der Steuereinnahmen

08:00 EU/Treffen des Rates für Allgemeine Angelegenheiten;

gg 16:15 PK, Luxemburg

*** 09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),

Fortsetzung Tag der Industrie (bis 23.6.); u.a.

Reden von BDI-Präsident Russwurm (10:00) und

Bundeskanzlerin Merkel (10:20/virtuell), Berlin

09:30 DE/Bundestag, Übergabe des Abschlussberichts

des Untersuchungsausschusses Wirecard an

Bundestagspräsident Schäuble, Berlin

10:00 DE/GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und

Immobilienunternehmen, Jahres-PK (digital)

10:00 DE/CDU/CSU-Fraktion, PK zum Abschlussbericht des

Untersuchungsausschusses Wirecard, Berlin

11:00 DE/FDP, Linke und Grüne, PK zum Abschlussbericht des

Untersuchungsausschusses Wirecard, Berlin

11:00 DE/Verband der Vereine Creditreform, Insolvenzen in

Deutschland 1. Halbjahr 2021

11:30 DE/Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Presse-Webkonferenz

mit Chefvolkswirt Schmieding zum Ausblick auf Wirtschaft

und Kapitalmärkte

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 12-monatigen PELTRO

12:30 DE/Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Wirecard,

Gottschalk (AfD), PK zum Abschlussbericht, Berlin

*** 12:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit EU-Kommissions-

präsidentin von der Leyen zum Deutschen Aufbau-

und Resilienzplan (DARP), Berlin

13:30 DE/SPD-Fraktion, PK zum Abschlussbericht des

Untersuchungsausschusses Wirecard, Berlin

14:00 DE/Biontech SE, Online-HV

15:00 DE/Centogene NV, Vorstellung (virtuell) der künftigen

Strategie und Ausrichtung des Unternehmens

*** 16:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der

Athens University of Economics and Business zu

"The resilience of the euro"

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -3,5

zuvor: -5,1

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai

PROGNOSE: -2,9% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von San-Francisco-Fed-Präsidentin

Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim

Peterson Institute for International Economics

*** 20:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (per Livestream) vor

einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur

Corona-Krise

21:00 GB/Fußball-EM, Kroatien-Schottland, Glasgow

21:00 GB/Fußball-EM, Tschechien-England, London

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

- DE/Bike24 Holding AG, Ende der Zeichungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

