TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. September 2026 (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 13:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz von
National Bank of Ukraine und Narodowy Bank Polski
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September
PROGNOSE: -16,0
zuvor: -15,5
*** 16:10 NL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der
Foreign Bankers Association
*** 19:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der
CFA Society Baltimore
*** 21:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Annual Dinner der
Society of Professional Economists
- JP/Börsenfeiertag: Japan
- US/UN-Generaldebatte
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 07:54 ET (11:54 GMT)