TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Februar

===

05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar

Wer­bung Wer­bung

06:01 US/Inkrafttreten neuer US-Zölle

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und

Update Business Plan

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

Wer­bung Wer­bung

07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis

(09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie

PROGNOSE: 103

zuvor: 105

09:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call,

Wer­bung Wer­bung

11:00 Kapitalmarkttag)

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

15:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace

*** 15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, erscheint vor

Schatzamt-Ausschuß

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar

PROGNOSE: 86,8

zuvor: 84,5

18:45 DE/EZB Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion des International

Outreach Programms, Frankfurt

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation

- DE/Bundeskanzler Merz, Reise nach China vor Beginn eines zweitägigen Staatsbesuchs

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)