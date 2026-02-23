DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -4,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.734 -1,8%Euro1,1770 -0,2%Öl72,02 +0,7%Gold5.171 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen tiefrot -- DAX letztlich unter 25.000 Punkten -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- PayPal, DroneShield, Bayer, Diginex, NVIDIA, SAP im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: HP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Februar

24.02.26 05:59 Uhr

===

05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar

Wer­bung

06:01 US/Inkrafttreten neuer US-Zölle

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und

Update Business Plan

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

Wer­bung

07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis

(09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie

PROGNOSE: 103

zuvor: 105

09:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call,

Wer­bung

11:00 Kapitalmarkttag)

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

15:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace

*** 15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, erscheint vor

Schatzamt-Ausschuß

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar

PROGNOSE: 86,8

zuvor: 84,5

18:45 DE/EZB Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion des International

Outreach Programms, Frankfurt

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation

- DE/Bundeskanzler Merz, Reise nach China vor Beginn eines zweitägigen Staatsbesuchs

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)