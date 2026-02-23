TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Februar
===
05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar
06:01 US/Inkrafttreten neuer US-Zölle
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und
Update Business Plan
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)
07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis
(09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie
PROGNOSE: 103
zuvor: 105
09:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call,
11:00 Kapitalmarkttag)
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q
15:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace
*** 15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, erscheint vor
Schatzamt-Ausschuß
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar
PROGNOSE: 86,8
zuvor: 84,5
18:45 DE/EZB Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion des International
Outreach Programms, Frankfurt
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q
- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation
- DE/Bundeskanzler Merz, Reise nach China vor Beginn eines zweitägigen Staatsbesuchs
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 24, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)