TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. Februar

===

00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit

Steuereinnahmen Januar, Berlin

Wer­bung Wer­bung

*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis des geldpolitischen Rats

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 4Q

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis

Wer­bung Wer­bung

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis

(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht

Wer­bung Wer­bung

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)

08:00 DE/Flatexdegiro AG, Vorläufiges Jahresergebnis

(09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: -0,2% gg Vq

1. Veröff.: -0,2% gg Vq

3. Quartal: +0,1% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: -0,2% gg Vj

1. Veröff.: -0,2% gg Vj

3. Quartal: -0,3% gg Vj

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2024

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember

10:00 DE/DIHK-Präsident Adrian, DIHK-Hauptgeschäftsführerin Melnikov,

Pk zum IHK-Unternehmensbarometer, Berlin

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Jahresergebnis und

Bilanz-PK

*** 11:00 EU/EZB-Tariflohnindex

*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz zur Vorstellung des

Bundesbank-Geschäftsberichts 2024

11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bilanzpressekonferenz mit Präsident Nagel

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 1,80-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053

im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Jahresergebnis

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

12:45 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor der Fraktionssitzung,

Berlin

13:00 DE/AfD-Bundestagsfraktion, Statement nach der Fraktionssitzung, Berlin

13:00 DE/SPD-Fraktion, Fraktionssitzung, Berlin

*** 14:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz zu

"The Future of the Central Bank Balance Sheet"

*** 14:00 HU/Ungarische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

14:30 US/Paypal Holdings Inc, Investorentag

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar

PROGNOSE: 102,4

zuvor: 104,1

*** 17:00 US/Apple Inc, HV

17:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede auf Veranstaltung

"Yale Program on Financial Stability"

19:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede im Rotary Club von Richmond

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2025 23:58 ET (04:58 GMT)