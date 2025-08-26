TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. August (vorläufige Fassung)

===

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August

PROGNOSE: 89

zuvor: 89

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H und PK

10:00 DE/Baywa AG, HV

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Montgomery County

Chamber of Commerce

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

PROGNOSE: -4,1% gg Vm

zuvor: -9,4% gg Vm

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August

PROGNOSE: 96,5

zuvor: 97,2

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

