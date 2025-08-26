TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. August (vorläufige Fassung)
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H
07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August
PROGNOSE: 89
zuvor: 89
09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H und PK
10:00 DE/Baywa AG, HV
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Montgomery County
Chamber of Commerce
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli
PROGNOSE: -4,1% gg Vm
zuvor: -9,4% gg Vm
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August
PROGNOSE: 96,5
zuvor: 97,2
