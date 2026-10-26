TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Oktober (vorläufige Fassung)
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00:00 KR/BIP (vorläufig) 3Q
PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vq/+3,7% gg Vj
02:30 CN/Industriegewinne September
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Ceconomy AG, Trading Statement 3Q
*** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober
PROGNOSE: 85
zuvor: 86
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,4% gg Vj
zuvor: +3,5% gg Vj
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q
11:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 3Q
11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober
PROGNOSE: 81,2
zuvor: 81,9
*** 15:00 US/Neubauverkäufe September
PROGNOSE: -4,2% gg Vm
zuvor: +6,4% gg Vm
18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde und -Direktorium, Informeller
Austausch mit EU-Handelskommissar Sefcovic in Frankfurt
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate
21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q (21:30 Telefonkonferenz)
*** 21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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October 26, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)