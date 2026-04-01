TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. April

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*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

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*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

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12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote 1Q

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 7,9%

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q

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*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April

PROGNOSE: 89,0

zuvor: 91,8

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (18:30 PK; 19:30 Analystenkonferenz)

*** 19:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit EU-Kommissar Albuquerque

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q

- DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Geschäftsbericht

*** - JP/BoJ, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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April 27, 2026 23:57 ET (03:57 GMT)