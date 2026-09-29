TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. September 2026
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07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September
HVPI
PROGNOSE: +5,1% gg Vj
zuvor: +4,6% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 98,9
zuvor: 98,4
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -4,9
zuvor: -5,3
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -16,5
Vorabschätzung: -16,5
zuvor: -15,5
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands Finanzminister
Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank
(13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp)
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 14:30 CA/BIP Juli
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September
PROGNOSE: 89,0
zuvor: 98,4
*** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August
*** 18:40 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede im Detroit Economic Club
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Illinois
Manufacturers' Association Event
*** 19:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei London School of Economics Event
*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede in der University at Buffalo
- US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol
aus Kanada tritt in Kraft
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag
*** - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag
- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/hab/apo/kla
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September 29, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)