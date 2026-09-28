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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. September 2026 - vorläufige Fassung

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07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

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HVPI

PROGNOSE: +5,1% gg Vj

zuvor: +4,6% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 98,9

zuvor: 98,4

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -4,9

zuvor: -5,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -16,5

Vorabschätzung: -16,5

zuvor: -15,5

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11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands Finanzminister

Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank

(13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp)

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 14:30 CA/BIP Juli

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

PROGNOSE: 89,2

zuvor: 98,4

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*** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August

*** 18:40 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede im Detroit Economic Club

*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Illinois

Manufacturers' Association Event

*** 19:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei London School of Economics Event

*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede in der University at Buffalo

- US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol

aus Kanada tritt in Kraft

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

*** - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag

- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 11:21 ET (15:21 GMT)

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