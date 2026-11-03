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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. November

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*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der

Sitzung des geldpolitischen Rats

Cash Rate

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PROGNOSE: 4,85%

zuvor: 4,60%

05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK)

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

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07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

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08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

*** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht zu APP/PEPP-Kaufprogramm

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) September

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang

der Deutschen Bundesbank

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

*** - US/Zwischenwahlen

- JP/Börsenfeiertag: Japan

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

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