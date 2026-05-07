TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Juni (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 50,0
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,1
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai
saisonbereinigt real
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,2% gg Vm/+5,3% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj
vorl: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj
*** 08:00 GB/Leistungsbilanz
PROGNOSE: -21,3 Mrd GBP
zuvor: -18,4 Mrd GBP
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
PROGNOSE: +2,0% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,8% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.000 gg Vm
zuvor: -12.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 AT/Kontron AG, HV
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni
10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,2% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
*** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu
Central Banking
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni
PROGNOSE: 55,0
zuvor: 62,7
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni
PROGNOSE: 94,6
zuvor: 93,1
16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q
*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 29, 2026 09:07 ET (13:07 GMT)