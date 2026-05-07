DAX24.707 +0,2%Est506.230 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7700 +1,8%Nas25.607 +1,2%Bitcoin52.556 +0,4%Euro1,1406 +0,2%Öl72,78 -0,4%Gold4.040 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester erwartet -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Strategy-Aktie mit Befreiungsschlag: Konzern öffnet sich für Bitcoin-Verkäufe Strategy-Aktie mit Befreiungsschlag: Konzern öffnet sich für Bitcoin-Verkäufe
Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bleiben unter Druck - Jefferies sieht BMW-Effekt teilweise überzogen Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bleiben unter Druck - Jefferies sieht BMW-Effekt teilweise überzogen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Juni (vorläufige Fassung)

29.06.26 15:06 Uhr

===

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,0

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,1

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai

saisonbereinigt real

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,2% gg Vm/+5,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj

vorl: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Leistungsbilanz

PROGNOSE: -21,3 Mrd GBP

zuvor: -18,4 Mrd GBP

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: -12.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 AT/Kontron AG, HV

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,

Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni

10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

*** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu

Central Banking

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 62,7

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni

PROGNOSE: 94,6

zuvor: 93,1

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 09:07 ET (13:07 GMT)