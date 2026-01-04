TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. März (vorläufige Fassung)
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März
Kernverbraucherpreise (ohne Nahrungsmittel)
PROGNOSE: +1,8% gg Vj
zuvor: +1,8% gg Vj
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar
PROGNOSE: -2,0% gg Vm
zuvor: +2,2% gg Vm
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) März
PROGNOSE: 50,3
zuvor: 49,0
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 49,5
07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und
Geschäftsbericht
07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call)
07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -1,0% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,1% gg Vm/-2,3% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj
08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,7% gg Vm/+1,1% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +2.500 gg Vm
zuvor: +1.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März
Eurozone
PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März
PROGNOSE: +1,8% gg Vj
zuvor: +1,5% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,5% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen
von 5 Mrd EUR
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q
*** 14:30 CA/BIP Januar
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von
Brent und WTI
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 57,7
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März
PROGNOSE: 88,0
zuvor: 91,2
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey, Februar
18:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Human Capital in a Time of
Low Real Rates" Event
21:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event der Federalist Society
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(13:00 Earnings-Call)
*** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, jährliche Rede zu Lage der Wirtschaft
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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March 30, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)