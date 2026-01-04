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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. März (vorläufige Fassung)

30.03.26 14:57 Uhr

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März

Kernverbraucherpreise (ohne Nahrungsmittel)

Wer­bung

PROGNOSE: +1,8% gg Vj

zuvor: +1,8% gg Vj

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +2,2% gg Vm

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) März

PROGNOSE: 50,3

zuvor: 49,0

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) März

Wer­bung

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,5

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call)

Wer­bung

07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,0% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,1% gg Vm/-2,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,7% gg Vm/+1,1% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +2.500 gg Vm

zuvor: +1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März

Eurozone

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März

PROGNOSE: +1,8% gg Vj

zuvor: +1,5% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,5% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen

von 5 Mrd EUR

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q

*** 14:30 CA/BIP Januar

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von

Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 57,7

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März

PROGNOSE: 88,0

zuvor: 91,2

*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey, Februar

18:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Human Capital in a Time of

Low Real Rates" Event

21:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event der Federalist Society

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(13:00 Earnings-Call)

*** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, jährliche Rede zu Lage der Wirtschaft

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)