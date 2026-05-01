TAGESVORSCHAU/Dienstag, 5. Mai (vorläufige Fassung)

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*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q

05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1Q

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung

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des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 4,10%

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

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07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call)

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

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*** 10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), HV

*** 10:00 DE/Nordex SE, HV

*** 10:00 DE/SAP SE, HV

10:00 DE/Alzchem Group AG, HV

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

*** 14:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Climate, Nature and

Price Stability Conference (17:40 Keynote Lane)

*** 14:30 US/Handelsbilanz März

PROGNOSE: -60,40 Mrd USD

zuvor: -57,35 Mrd USD

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,3

zuvor: 49,8

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 54,3 Punkte

zuvor: 54,0 Punkte

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Februar

PROGNOSE: +7,3% gg Vm

zuvor: -17,6% gg Vm

*** 16:00 US/Neubauverkäufe März

PROGNOSE: 660.000

zuvor: k.A.

16:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an

Women in Housing and Finance Symposium

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) März

*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

18:30 GB/Magdalen College Event mit Fed Gouverneur Barr

22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

- BE/Ecofin-Treffen

- GB/EZB-Ratsmitglied Panetta, Rede in der italienischen Botschaft in London

- Börsenfeiertag: China, Japan, Korea

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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May 04, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)