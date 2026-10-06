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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Oktober 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +2,5% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August

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*** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli

*** 08:45 FR/Industrieproduktion August

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: +0,3% ggVm

zuvor: -0,6% gg Vm

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

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11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik

*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 17th FMA

Supervisory Conference (15:00 Elderson)

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

PROGNOSE: -102,10 Mrd USD

zuvor: -88,58 Mrd USD

*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz

- CN/Börsenfeiertag: China

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)

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