TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Oktober 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang August
PROGNOSE: -1,0% gg Vm
zuvor: +2,5% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August
*** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli
*** 08:45 FR/Industrieproduktion August
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,4% gg Vm
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August
PROGNOSE: +0,3% ggVm
zuvor: -0,6% gg Vm
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik
*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 17th FMA
Supervisory Conference (15:00 Elderson)
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
PROGNOSE: -102,10 Mrd USD
zuvor: -88,58 Mrd USD
*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz
- CN/Börsenfeiertag: China
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige
Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)