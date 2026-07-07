TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Juli

05:59

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*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

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zuvor: +0,4% gg Vm

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -78,0 Mrd USD

zuvor: -55,88 Mrd USD

- TR/Nato-Gipfel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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July 07, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)