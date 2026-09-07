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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. September (vorläufige Fassung)

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*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

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PROGNOSE: k.A.

zuvor: +15,4 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: +4,4% gg Vm

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 15:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss

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*** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Firedeside Chat in

Jacques Delors Centre

*** - CN/Handelsbilanz August

PROGNOSE: +119,4 Mrd USD

zuvor: +112,5 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +23,8% gg Vj

zuvor: +23,9% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +29,1% gg Vj

zuvor: +27,5% gg Vj

- CA/Kanadische Zölle auf US-Importe treten in Kraft

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)

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