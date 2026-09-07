TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. September (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +15,4 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -1,2% gg Vm
zuvor: +4,4% gg Vm
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 15:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss
*** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Firedeside Chat in
Jacques Delors Centre
*** - CN/Handelsbilanz August
PROGNOSE: +119,4 Mrd USD
zuvor: +112,5 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +23,8% gg Vj
zuvor: +23,9% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +29,1% gg Vj
zuvor: +27,5% gg Vj
- CA/Kanadische Zölle auf US-Importe treten in Kraft
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)