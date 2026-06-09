TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Juni (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April
saisonbereinigt
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
*** 08:00 DE/Handelsbilanz April
kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 14,3 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -1,1% gg Vm
zuvor: +5,1% gg Vm
08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai
08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und
exporte) 1Q
*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV
*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:00 DE/Krones AG, HV
*** 14:30 US/Handelsbilanz April
PROGNOSE: -56,00 Mrd USD
zuvor: -60,31 Mrd USD
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
*** - CN/Handelsbilanz Mai
PROGNOSE: +86,80 Mrd USD
zuvor: +84,82 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +12,8% gg Vj
zuvor: +14,1% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +22,1% gg Vj
zuvor: +25,3% gg Vj
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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June 08, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)