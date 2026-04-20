TAGESVORSCHAU: Dienstag am 21. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz
07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz
07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz
10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung
12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen
12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen
12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen
12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen
12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen
12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen
15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung
17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz
17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen
18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz
18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen
18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung
19:00 GBR: Natwest Group, Investor Day
22:00 AUS: BHP Group, Production Report 9M
22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen
23:00 USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 3/26
09:00 CHE: Geldmenge M3 3/26
09:30 POL: Industrieproduktion 3/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 3/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/26
16:00 USA: Lagerbestände 2/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
Themenschwerpunkt «Produktionstechnologie für Verteidigung»
+14.05 Grußwort Ministerpräsident Olaf Lies (SPD)
+14.50 Armin Papperger, CEO Rheinmetall, Interview+Podiumsdiskussion «Effektive Abschreckung im 21. Jahrhundert: Drohnen, Panzer oder etwas ganz Anderes?»
+15.55 Michael Schöllhorn, CEO Airbus Defence and Space, Impulsvortrag+Podiumsdiskussion «Europäische Verteidigung: Wie wir die industrielle Landschaft schaffen, die wir brauchen»
14:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Handelskonflikte und Zollpolitik: Quo vadis, globale Wirtschaftsordnung?», Frankfurt/M.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) und dem Center for Financial Studies (CFS) statt. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.
ESP: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Madrid
LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
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