TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Oktober (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3Q
Diffusionsindex für Großunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes
PROGNOSE: 25
zuvor: 22
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,6
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
1. Veröff.: 50,3
zuvor: 51,1
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
1. Veröff.: 53,8
zuvor: 54,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
1. Veröff.: 52,7
zuvor: 52,7
*** 10:20 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Eurocommerce Payments Day Event
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 52,0
1. Veröff.: 52,0
zuvor: 51,7
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung
zu Ehren von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 200.000
zuvor: 197.000
*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz
anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB (15:45 Leitung Panel)
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 57,0
1. Veröff.: 57,0
zuvor: 53,9
*** 16:00 US/Bauausgaben August
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 54,9 Punkte
zuvor: 54,6 Punkte
*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu Federal Reserve Economic Data
*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei Konferenz
zu Ehren von Charles Goodhart
*** 19:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu U.S. Economy and Monetary Policy
*** 21:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an Veranstaltung
des Atlantic Council (21:30 Diskussion)
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q
- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/mgo/hab/kla
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September 30, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)