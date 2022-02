TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. Februar

Indizes in diesem Artikel MDAX 33.780,7

*** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis, Zürich

*** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q, Zürich

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz;

08:45 Analysten-Telefonkonferenz; 10:00 Online-HV),

München

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz),

Duisburg/Essen

07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 virtuelle PK),

Mannheim

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q, Paris

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (09:15 Presse-

Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz),

Berlin

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H, Paris

08:00 DE/Insolvenzen November

08:00 DE/Inlandstourismus Dezember

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig

*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis, London

*** 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis, London

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London

*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 4Q, Courbevoie

08:10 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1Q,

Frankfurt

*** 08:45 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 10:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, PK zur Vorstellung des

Srep-Berichts 2021

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, virtuelle BI-PK

(14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren)

10:00 DE/Umweltbundesamt, Online-PG zu "Luftqualität 2021 in

Deutschland"

10:00 GB/LSE German Society, Diskussion bei LSE German Symposium

zum Thema "Europe's Covid Recovery Fund - a Step Towards

the Completion of the EMU?", London

*** 11:00 EU/Kommission, PK zur Winter-Wirtschaftsprognose, Brüssel

*** 12:00 DE/Linde plc, Jahresergebnis (16:00 Telefonkonferenz),

München

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase

*** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York

*** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

*** 13:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Symposium der

London School of Economics zu "Managing Europe's Economic

Post Covid Recovery"

*** 14:15 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel der

EU-Kommission zu "The impact of supply chain

disruptions on the European economy"

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+7,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,9% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+5,5% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen Januar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 238.000

18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Statements vor Gespräch mit

Litauens Staatspräsident Nauseda,

Estlands Ministerpräsidentin Kallas und

Lettlands Ministerpräsident Karins, Berlin

18:05 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis, Paris

22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue

- DE/Hamburg Commercial Bank AG, Jahresergebnis, Hamburg

- EU/Abschluss informelle Tagung der Gesundheitsminister

(seit 9.2.), Grenoble

- AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht

- Folgende ao Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam:

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Daimler Truck

+ HERAUSNAHME

- Alstria Office Reit

