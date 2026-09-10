TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. September
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08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj
*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Veröffentlichung von
Stabsprojektionen
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,50%
zuvor: 2,25%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 205.000
zuvor: 206.000
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August
PROGNOSE: -2,2% gg Vm
zuvor: -1,7% gg Vm
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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September 10, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)