TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. September (vorläufige Fassung)
===
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August
08:00 DE/Inlandstourismus Juli
08:00 DE/Insolvenzen Juni, 1H und Schnellindikator August
*** 10:00 FR/Internationale Energie-Agentur (IEA), Ölmarktbericht
*** 11:00 DE/Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI),
Konjunkturprognose
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnisse der Ratssitzung und Stabsprojektionen zu
Wachstum und Inflation in der Eurozone
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 235.000
zuvor: 237.000
*** 14:30 US/Realeinkommen August
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q
*** - AT/Opec-Ölmarktbericht
===
