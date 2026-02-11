DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.491 +0,2%Euro1,1866 -0,1%Öl69,65 ±0,0%Gold5.069 -0,3%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Februar

12.02.26 06:04 Uhr

===

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis

(08:00 Analysten- und Pressekonferenz, ab 10:45 QA)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar

*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Dezember

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: -22,5 Mrd GBP

zuvor: -23,7 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

09:30 EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs (PK 18:30)

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der

Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Konferenzen zum Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 231.000

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar

PROGNOSE: -4,6% gg Vm

zuvor: +5,1% gg Vm

16:00 US/SEC-Vorsitzender Atkins beim Bankenausschuss des US-Senats

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

*** 19:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner

*** 20:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy

challenges in the new geopolitical environment"

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)