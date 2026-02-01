DAX24.948 -0,2%Est506.053 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -0,5%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.278 -1,0%Euro1,1868 -0,2%Öl70,60 +2,2%Gold5.070 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen
Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Februar (vorläufige Fassung)

11.02.26 15:03 Uhr

===

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q

Wer­bung

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis

(10:45 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar

*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis

07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q

Wer­bung

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Dezember

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: -22,5 Mrd GBP

Wer­bung

zuvor: -23,7 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

09:30 EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs (PK 18:30)

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der

Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Konferenzen zum Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 231.000

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar

PROGNOSE: -4,6% gg Vm

zuvor: +5,1% gg Vm

16:00 US/SEC-Vorsitzender Atkins beim Bankenausschuss des US-Senats

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

*** 19:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner

*** 20:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy

challenges in the new geopolitical environment"

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 09:04 ET (14:04 GMT)