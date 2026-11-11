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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. November (vorläufige Fassung)

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*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

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*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis

(08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

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(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG,

ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(16:00 Analystenkonferenz)

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07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz)

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+1,9% gg Vj

2. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,4% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP September

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,7% gg Vq/+1,8% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -18,0 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/ k.A.

zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj

*** 08:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 3Q

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 195.000

zuvor: 189.000

*** 15:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Diskussion mit Studenten

*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Finanzstabilität

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: -3,8% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

16:30 US/Kraft Heinz Co, Investorentag

*** 16:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Panel-Teilnahme an

Veröffentlichung des Europa-Regionalausblicks des IWF

*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More -

The National Bank on Tour Event

*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu

"Geopolitische Umbrüche - Wie bleibt Europas Wirtschaft stabil?"

*** 20:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Dialog mit Ex-US-Finanzminister Geithner

*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Applied Materials Inc, Ergebnis 4Q

*** - DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag (13:30 PK)

- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag

- DE/Init innovation in traffic systems SE, ausführliches Ergebnis 3Q

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 07:36 ET (12:36 GMT)

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