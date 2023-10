TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Oktober

===

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update Jahr 2023

*** 08:00 GB/BIP August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj

Drei-Monats-Rate

zuvor: +0,2% gg Vq/+0,2% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz August

zuvor: +14,1 Mrd GBP

08:30 DE/S&P, European Financial Institutions Conference 2023

(u.a. mit Commerzbank-CFO Orlopp, 9:10 Uhr)

09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von

Bundeskanzler Scholz zur Lage in Israel, Berlin

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA),

Monatsbericht zum Ölmarkt Oktober

10:00 MA/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),

Pressegespräch anlässlich der Herbsttagung von IWF und Weltbank, Marrakesch

*** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Jahresergebnis

13:00 MA/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an High Level Seminar zum Thema

"Boosting Growth with Domestic Resources: How to Pay for It All"

bei Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Marrakesch

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 207.000

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj

15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Podiumsdiskussion

bei Außenwirtschaftstagen des Wirtschaftsministeriums, Berlin

*** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche)

der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

- DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag

*** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF)

und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

