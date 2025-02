TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. Februar

===

*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Kapitalmarkttag und ausführliches Jahresergebnis

Wer­bung Wer­bung

(9:00 Uhr Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK; 14:30 Kapitalmarkttag)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar

*** 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

Wer­bung Wer­bung

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Takkt AG, vorläufiges Jahresergebnis

Wer­bung Wer­bung

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

(10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 4Q (15:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis

(10:30 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,2% gg Vj

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Monat Dezember

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,0% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -19,3 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-2,0% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/-1,8% gg Vj

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vj

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

09:30 DE/Bundesfinanzminister Kukies, Präsidentin der Financial Action Task Force,

de Anda Madrazo, Pk anlässlich der Konferenz " No Money For Terror", München

*** 09:40 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Frankfurt Digital Finance Conference 2025

*** 10:00 DE/Siemens AG, HV

10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Pressekonferenz

zu Jahreszahlen 2024 der deutschen Luftverkehrswirtschaft

10:00 DE/GDV, Jahres-Pk der Versicherungswirtschaft mit Geschäftsergebnissen 2024

und der Prognose für 2025, Berlin

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-3,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-1,9% gg Vj

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis

14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 219.000

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

17:45 DE/Bundesverteidigungsminister Pistorius, Teilnahme an der

61. Münchner Sicherheitskonferenz

*** 18:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Financing the transition to

greenhouse gas neutrality: how much and through which instruments?"

21:00 US/Airbnb Inc, Jahresergebnis

- FR/Französischer Präsident Emmanuel Macron ist Gastgeber der

Syrien-Konferenz

- US/US-Präsident Trump empfängt indischen Premierminister Narendra Modi

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 00:07 ET (05:07 GMT)