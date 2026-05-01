TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. Mai bis Freitag, 15. Mai (vorläufige Fassung)
D O N N E R S T A G, 14. Mai 2026
01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, moderiert Konversation bei
Global Perspectives Event
07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+0,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP Monat März
zuvor: +0,5% gg Vq/+1,0% gg Vj
Drei-Monats-Rate
zuvor: +0,5% gg Vq/+0,8% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz März
zuvor: -14,4 Mrd GBP
*** 08:00 GB/Industrieproduktion März
zuvor: +0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 1Q
11:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, ehemaliger Präsident der EZB, Draghi und
Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, Teilnahme an
Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +1,7% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: +1,9% gg Vm
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 205.000
zuvor: 200.000
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise April
Importpreise
PROGNOSE: +0,9% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 16:00 US/Lagerbestände März
19:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung zu
"Conversations on Central Banking"
23:30 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Money Marketeers Dinner-Event
- CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (bis 15. Mai)
- Börsenfeiertag: Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Schweiz
F R E I T A G, 15. Mai 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q
*** 07:45 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
14:00 DE/Biontech SE, HV
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai
PROGNOSE: +7,0
zuvor: +11,0
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 75,8%
zuvor: 75,7%
- CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai)
- Börsenfeiertag: Dänemark
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
May 13, 2026 09:40 ET (13:40 GMT)