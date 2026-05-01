TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. Mai bis Freitag, 15. Mai (vorläufige Fassung)

13.05.26 15:39 Uhr

===

D O N N E R S T A G, 14. Mai 2026

01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, moderiert Konversation bei

Global Perspectives Event

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Monat März

zuvor: +0,5% gg Vq/+1,0% gg Vj

Drei-Monats-Rate

zuvor: +0,5% gg Vq/+0,8% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz März

zuvor: -14,4 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion März

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 1Q

11:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, ehemaliger Präsident der EZB, Draghi und

Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, Teilnahme an

Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,7% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 205.000

zuvor: 200.000

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 16:00 US/Lagerbestände März

19:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung zu

"Conversations on Central Banking"

23:30 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Money Marketeers Dinner-Event

- CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (bis 15. Mai)

- Börsenfeiertag: Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Schweiz

F R E I T A G, 15. Mai 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q

*** 07:45 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

14:00 DE/Biontech SE, HV

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai

PROGNOSE: +7,0

zuvor: +11,0

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,8%

zuvor: 75,7%

- CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai)

- Börsenfeiertag: Dänemark

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 09:40 ET (13:40 GMT)