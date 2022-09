TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. September (vorläufige Fassung)

===

07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 1H, Dortmund

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q, Stockholm

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

08:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK zum G7-Treffen der

Handelsminister; 14:30 Abschluss-PK, Neuhardenberg

11:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Bundesfinanzminister Lindner,

Teilnahme an Festakt bei Gedenkveranstaltung

"70 Jahre Luxemburger Abkommen", Berlin

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 11:15 PT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz des

Research Centre on Regulation and Supervision of the

Financial Sector, Lissabon

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: -13,8

zuvor: -31,3

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

Importpreise

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: -1,4% gg Vm

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: +2,3

zuvor: +6,2

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 222.000

15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement nach zweiter Sitzung

"Konzertierte Aktion", Berlin

15:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing und Bahn-

Infrastrukturvorstand Huber, PK nach Schienengipfel,

Berlin

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

Industrieproduktion

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 80,3%

zuvor: 80,3%

*** 16:00 US/Lagerbestände Juli

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Diskussionsveranstaltung

"RND vor Ort", Hannover

*** 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

- DE/Agrarminister-Konferenz des Bundes und der Länder

(bis 16.9.), Quedlinburg

===

