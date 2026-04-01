TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. April
===
*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik des Kabinenpersonals und der Piloten
*** 04:00 CN/BIP 1Q
*** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
Washington Economic Festival
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q
*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q
07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/BIP Monat Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -14,4 Mrd GBP
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj
*** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag
*** 09:00 FR/Kering SA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV
*** 10:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise März
Eurozone
PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj
Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q
13:30 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q
13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 219.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April
PROGNOSE: 12,0
zuvor: 18,1
*** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future economic
architecture of the eurozone"
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März
Industrieproduktion
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,3%
zuvor: 76,3%
17:30 US/G20-Pressekonferenz
18:00 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva und EZB-Ratsmitglied Villeroy de
Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft
19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und
Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis
*** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping
Macroeconomic Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World"
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q
22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q
- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)