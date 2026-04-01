TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. April (vorläufige Fassung)

15.04.26 14:40 Uhr

===

*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik des Kabinenpersonals und der Piloten

*** 04:00 CN/BIP 1Q

*** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

Washington Economic Festival

07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/BIP Monat Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -14,4 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj

*** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag

*** 09:00 FR/Kering SA, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

*** 10:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise März

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q

13:30 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 219.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April

PROGNOSE: 12,0

zuvor: 18,1

*** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future economic

architecture of the eurozone"

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März

Industrieproduktion

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,3%

zuvor: 76,3%

17:30 US/G20-Pressekonferenz

18:00 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva und EZB-Ratsmitglied Villeroy de

Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft

19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und

Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis

*** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping

Macroeconomic Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World"

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)