TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. März

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 Telefonkonferenz), Baden-Baden

07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 Telefonkonferenz), Duisburg

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG,

Jahresergebnis, Langen

*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis, Montabaur

*** 07:30 DE/1&1 AG, Jahresergebnis, Maintal

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis,

Brunnthal bei München

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (10:00 PK in Frankfurt),

Werdohl

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Jahresergebnis, Essen

07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis, Taufkirchen

07:30 DE/Munich Re, Geschäftsbericht 2021, München

*** 07:35 DE/Suse SA, Ergebnis 1Q, Nürnberg

07:35 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis,

Bessenbach

07:45 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA,

Jahresergebnis, München

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Februar

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,210 Mrd CHF

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis

(11:00 Presse-Telefonkonferenz), Luxemburg

*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis, Wien

08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis,

Dortmund

09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Videobotschaft des ukrainischen

Präsidenten Selenskyj, Berlin

09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK),

PG zum Thema "Lieferkettenprobleme", Berlin

09:30 EU/Treffen Rat der Umweltminister, Brüssel

*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Wirtschafts-PK

(per Videokonferenz) mit Veröffentlichung

Konjunkturbericht 4Q

10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Schadenersatz für

coronabedingte Betriebsschließung, Karlsruhe

*** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK (virtuell)

*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK (digital)

10:00 DE/Voltabox AG, ao HV (virtuell)

*** 10:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußadresse zur Eröffnung der

Konferenz "The ECB and it's Watchers XXII", u.a. mit

EZB-Chefvolkswirt Lane (11:15) und

EZB-Direktorin Schnabel (13:45), Frankfurt

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+5,8% gg Vj

Vorabschätzung: +0,9% gg Vm/+5,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj

Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: -0,9% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 11:00 DE/Audi AG, Jahres-PK und Roundtable mit CEO Duesmann

(digital)

11:30 DE/Bundeskanzler Scholz und Nato-Generalsekretär

Stoltenberg, PK vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin

12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für

Wirtschaftsforschung Halle

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 0,75%

zuvor: 0,50%

*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar

Baubeginne

PROGNOSE: +3,8% gg Vm

zuvor: -4,1% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,6% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März

PROGNOSE: 15,0

zuvor: 16,0

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 227.000

*** 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Ministerpräsidenten,

Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin

*** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,8%

zuvor: 77,6%

*** 17:50 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis, Rom

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Ergebnis 4Q, Mailand

21:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q, Memphis

*** - DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für

Weltwirtschaft

