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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. September 2026 (vorläufige Fassung)

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*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag

*** 08:00 CH/Handelsbilanz August

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli

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09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update

09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch Paul Krugman

bei Konferenz zu Geoeconomics and the International Trading System

*** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

vorläufig: Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

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zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

vorläufig: Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

11:30 GB/EZB-Ratsmitglied, Rehn, nimmt an OMFIF Event teil

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

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Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August

Baubeginne

PROGNOSE: +4,9% gg Vm

zuvor: -12,4% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -3,0% gg Vm

zuvor: +5,0% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 207.000

zuvor: 206.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: 34,0

zuvor: 47,4

*** - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag

- BE/Kanadas Premierminister Carney, Rede im EU-Parlament

- EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Vorstellung "Kids Act" zum Schutz

von Minderjährigen auf Social Media

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)

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